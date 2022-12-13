Киевский политолог Соскин: США отправляют украинцев "на убой"

Олег Соскин оценил планы НАТО по разрушению Украины.

Вашингтон отправляет украинских граждан на смерть ради интересов коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал политолог Олег Соскин. Эксперт отметил, что при этом НАТо даже не думает о том, чтобы принять киевский режим в состав своего военного блока. Аналитик добавил, что украинские власти уже потеряли порядка одного триллионов евро, а также собственную инфраструктуру и большое количество граждан, защищая национальные интересы США.

Ребята, вы там сражайтесь за наши интересы "золотого миллиарда", гибните там, пусть города у вас разрушаются, университеты, школы, техникумы, дети сиротами будут, десятки тысяч детей уже вообще пропало, погибли тысячи уже, десятки тысяч женщин, детей, надругательство. Никакого НАТО вам не светит. Олег Соскин, политолог

Украинский аналитик подчеркнул, что летом 2023 года запланирована очередная встреча стран-членов Североатлантического военного альянса в Вильнюсе. На текущий момент Польша, Литва, Латвия, Эстония предложили дать Украине "дорожную карту" на вступление в НАТО, но при этом власти США, ФРГ и Венгрии были абсолютно против такого решения.

В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин