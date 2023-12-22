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С 1 мая в Петербурге и Ленобласти меняется режим работы пригородных билетных касс
Сегодня, 8:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 1 мая в Петербурге и Ленобласти меняется режим работы пригородных билетных касс

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На крупных станциях будут открыты дополнительные кассовые окна.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) сообщила о переходе билетных касс на летний график работы.

С 1 мая 2024 года дополнительно будут открыты пункты продаж Пупышево, Трубниково, остановочный пункт 55 км.

На крупных станциях будут открыты дополнительные кассовые окна, увеличено время работы касс в часы максимального пассажиропотока.

В Петербурге и Ленобласти ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: сзппк, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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