"Ласточки" перевезли более 160 тыс. человек из Петербурга в Сортавалу за полгода

В настоящее время на данном направлении ежедневно курсируют две пары составов.

С января по июль 2026 года скоростные электропоезда "Ласточка" совершили перевозку 162 тысяч пассажиров на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем официальном Telegram-канале.

В настоящее время на данном направлении ежедневно курсируют две пары составов, обеспечивая транспортную доступность популярного туристического региона.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток "Ласточек" на маршруте Петербург — Старая Русса сократился почти на 10%.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"

