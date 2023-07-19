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"Ласточки" перевезли более 160 тыс. человек из Петербурга в Сортавалу за полгода
Сегодня, 13:23
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"Ласточки" перевезли более 160 тыс. человек из Петербурга в Сортавалу за полгода

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В настоящее время на данном направлении ежедневно курсируют две пары составов.

С января по июль 2026 года скоростные электропоезда "Ласточка" совершили перевозку 162 тысяч пассажиров на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем официальном Telegram-канале.

В настоящее время на данном направлении ежедневно курсируют две пары составов, обеспечивая транспортную доступность популярного туристического региона.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток "Ласточек" на маршруте Петербург — Старая Русса сократился почти на 10%.

Фото:  Telegram / АО "СЗППК"
 

Теги: санкт-петербург, сзппк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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