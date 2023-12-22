Пенсионер упал с голубятни на юге Петербурга

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы: разрыв внутренних органов, травму головы и несколько переломов.

В четверг, 25 апреля, под окнами дома № 35 на улице Орджоникидзе в Петербурге случился несчастный случай: 87-летний пенсионер неудачно упал с голубятни.

По данным Piter.TV, пострадавший мужчина получил серьезные травмы: разрыв внутренних органов, травму головы и несколько переломов.

Состояние петербуржца было оценено как крайне тяжелое, его немедленно госпитализировали в шоковую реанимацию.

Ранее врачи Педиатрического университета помогли мальчику, который семь лет не замечал у себя в теле пулю.

Фото: Piter.TV