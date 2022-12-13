В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство

Олег Соскин считает, что катастрофа с численностью украинцев усугубляется.

В Киеве заявили о планах украинского президента Владимира Зеленского создать новое государство. Именно об этом местному политологу, который является бывшим советником при президенте Леонида Кучмы, напоминает ситуация. Олег Соскин сравнил украинский кризис с историей в романе-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984". Эксперт обвинил власти в движении к диктатуре и укреплению собственной власти. В ближайшем будущем можно ожидать каких-либо позитивных сдвигов, так как объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент и его администрация.

Все скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал. Олег Соскин, политолог

Дополнительно политолог обеспокоился демографическими проблемами на Украине. Олег Соскин полагает, что власти скрывают численность населения, которое осталось на Украине, хотя "катастрофа только укореняется".

В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин