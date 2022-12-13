В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ

Олег Соскин рассказал, что ВСУ потеряли порядка 160 человек ранеными и убитыми.

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на собственном YouTube-канале обвинил действующее правительство страны и президента Владимира Зеленского в использовании украинских жизней ради собственной выгоды. По мнению специалиста, в настоящее время на территории Украины сложилась настоящая диктатура, которая решила устроить "пир во время чумы". Речь идет о том, что руководство жертвует населением на поле боя в тот момент, пока чиновники разъезжают по улицам на дорогостоящих автомобилях.

Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел? Эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин пояснил, что пока украинцы платят кровью и защищают страну, в это же время украинские "олигархи, паразиты, чужеродцы" захватили власть в стране и паразитируют на гражданах. По информации от политолога, речь идет о почти 160 тысячах погибших или раненых в рядах Вооруженных сил Украины.

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин