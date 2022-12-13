Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине

Оле Соскин заметил, что власти скрывают настоящее положение ВСУ на поле боя.

Бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин призвал украинского президента Владимира Зеленского провести досрочные выборы на территории страны. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире собственного YouTube-канала. Аналитик заметил, что действия главы государства привели к тому, что в настоящее время киевский режим превратился в диктатуру. Он добавил, что положение Вооруженных сил Украины настолько плохи, что чиновники стали скрывать об этом информацию от населения.

Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, <…> поэтому нужно делать досрочные выборы. Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать. Олег Соскин, политолог

Украинский эксперт обратил вынимание общественности на то, что внутри страны растут настроения в пользу прекращения огня и боевых действий, что приводит к еще большему расколу внутри страны.

Политолог Соскин: в Киеве заговорили о скорой отставке Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин