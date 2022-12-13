Политолог Соскин: в Киеве заговорили о скорой отставке Зеленского

Специалист заметил, что Украина может остаться без поддержки США в случае импичмента Джо Байдена.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит отставка с занимаемой должности з-за существенного ослабления позиций Демократической партии и лидера Белого дома Джо Байдена в США. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Специалист полагает, что как психическое, так и физическое здоровье американского президента ухудшается с каждым днем. В это время его сын Хантер Байден обвиняется в коррупции и других общественных скандалах, которые также негативно влияют на имидж отца и его политической партии.

Зеленский находится фактически в капкане. И Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет. Олег Соскин, политолог

Политолог добавил, что экс-президент США Дональд Трамп, напротив, постепенно набирает авторитет в обществе и вытесняет представителей Джо Байдена из Конгресса. По мнению эксперта, такие изменения в США представляют из себя тревожный знак для действующих украинских властей, которые могут остаться без поддержки в случае успеха Республиканской партии на грядущих президентских выборах. Олег Соскин уверен в том, что против украинского лидера в скором времени начнется процедура импичмента в том случае, если политик не согласится добровольно уйти в отставку.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин