Экс-советник Кучмы Соскин: массовые аресты военных провоцируют взрыв ситуации на Украине

Специалист назвал основные проблемы страны, несмотря на противоположные заверения президента Зеленского и ВСУ.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о том, что массовые аресты военнослужащих провоцируют социальный взрыв ситуации на Украине, который включает в себя экономический обвал. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире своего YouTube-канала. Происходящее в стране специалист считает катастрофой, которая в результате приведет к девальвации и инфляции. Олег Соскин подчеркнул, что народу полностью отрезан от управления государством и от власти.

Проявлением этого являются массовые аресты людей, которые так или иначе не хотят идти на войну. <…> Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. <…> Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается. Олег Соскин, политолог

Напомним, что на Украине недавно состоялись массовые обыски и задержания по заданию главы государства Владимира Зеленского. Как подчеркнули в Службе Безопасности Украины, речь идет об отработке тех лиц, которые своими действиями якобы вредят национальной безопасности государства в различных сферах.

Кадыров: спецназ "Ахмат" отбил у ВСУ опорный пункт возле села Веселое в ДНР.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин