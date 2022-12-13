Кадыров: спецназ "Ахмат" отбил у ВСУ опорный пункт возле села Веселое в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подписчикам его аккаунта в Telegram-канале о том, что спецназ "Ахмат" отбил у Вооруженных сил Украины опорный пункт, размещенный возле села Веселое в Донейкой народной республике. Соответствующая информация опубликована в посте российского чиновника вместе с видеозаписью с места событий в зоне проведения специальной военной операции. Глава региона объяснил, что бойцы выполнили задание совместно со второй бригадой второго армейского корпуса. Солдаты заняли стратегически важный опорный пункт вблизи населенного пункта, который находится в северо-восточном направлении от города Соледар. Бойцы намерены и дальше продвигаться.
..Находясь в более выгодном положении, нежели противники.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Кадыров: Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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