Кадыров: спецназ "Ахмат" отбил у ВСУ опорный пункт возле села Веселое в ДНР

Глава Чечни рассказал об успехах на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подписчикам его аккаунта в Telegram-канале о том, что спецназ "Ахмат" отбил у Вооруженных сил Украины опорный пункт, размещенный возле села Веселое в Донейкой народной республике. Соответствующая информация опубликована в посте российского чиновника вместе с видеозаписью с места событий в зоне проведения специальной военной операции. Глава региона объяснил, что бойцы выполнили задание совместно со второй бригадой второго армейского корпуса. Солдаты заняли стратегически важный опорный пункт вблизи населенного пункта, который находится в северо-восточном направлении от города Соледар. Бойцы намерены и дальше продвигаться.

..Находясь в более выгодном положении, нежели противники. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров: Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95