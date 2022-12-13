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Кадыров: спецназ "Ахмат" отбил у ВСУ опорный пункт возле села Веселое в ДНР

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Глава Чечни рассказал об успехах на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подписчикам его аккаунта в Telegram-канале о том, что спецназ "Ахмат" отбил у Вооруженных сил Украины опорный пункт, размещенный возле села Веселое в Донейкой народной республике. Соответствующая информация опубликована в посте российского чиновника вместе с видеозаписью с места событий в зоне проведения специальной военной операции. Глава региона объяснил, что бойцы выполнили задание совместно со второй бригадой второго армейского корпуса. Солдаты заняли стратегически важный опорный пункт вблизи населенного пункта, который находится в северо-восточном направлении от города Соледар. Бойцы намерены и дальше продвигаться.

..Находясь в более выгодном положении, нежели противники.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров: Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: ахмат, веселое, всу, рамзан кадыров, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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