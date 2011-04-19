В автобусах Петербурга можно будет одной картой оплатить проезд за нескольких человек

Специалисты тестируют новое программное обеспечение, которое в будущем упростит процедуру оплаты разовой поездки для нескольких пассажиров.

В субботу, 12 июня, стало известно, что в петербургских автобусах появятся терминалы, которые позволят одной картой оплачивать проезд бесконтактным способом за пятерых человек и багаж.

Как пишут "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП "Пассажиравтотранс", производителями оборудования оплаты проезда банковскими картами на наземном транспорте рассматривается вопрос технической реализации функционала по оплате проезда группы лиц одной банковской картой.

Иначе говоря, специалисты тестируют новое программное обеспечение, которое в будущем упростит процедуру оплаты разовой поездки для нескольких пассажиров. На сегодняшний день через валидаторы банковской картой можно оплатить проезд только за одного.

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Фото: Piter.tv