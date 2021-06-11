Директора транспортного предприятия задержали по делу о смертельном ДТП в Свердловской области

У автобуса отказали тормоза.

В Свердловской области задержали еще двух человека по делу смертельного ДТП в Лесном. Погибли в результате семь человек.

Напомним, что авария произошла накануне, 10 июня, у проходной завода ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". Предполагается, что у автобуса отказали тормоза и поэтому он врезался в людей, шедших на комбинат. Автобус летел на людей с горы. Водитель сигналил, а кондуктор попросил людей, находившихся в автобусе сгруппироваться. Пассажирами автобуса были 30 человек. В результате погибли семь человек.

В региональном СК отметили, что задержали 67-летнего директора и 61-летнего механика транспортного предприятия.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации