19-летний автомобилист без прав устроил тройное ДТП на Гаккелевской

В аварии пострадала 17-летняя девушка.

В Приморском районе 19-летний автомобилист без водительского удостоверения устроил тройное ДТП. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

В четверг, 17 августа, в 20:40 у дома 22 корпус 1 по улице Гаккелевской, 19-летний водитель Honda Accord при перестроении столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении Chevrolet Tahoe под управлением 59-летнего водителя. После этого Chevrolet наехал на остановившийся Toyota Allion под управлением 35-летней женщины.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка Honda Accord с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, подозрением на перелом 5-6 ребер слева, подозрением на перелом левой лопатки, в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу.

По данным МВД, 19-летний автомобилист не имеет права управления транспортным средством. Составлен протокол об административном правонарушении.

Накануне на КАД в районе Янино-1 произошло смертельное ДТП.

Фото: Telegram/ Коменда