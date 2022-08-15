На КАД в районе Янино-1 произошло смертельное ДТП

Около шести вечера эвакуатор "Мерседес" въехал в грузовик "Вольво".

Сегодня, 17 августа, на 48-м км внутреннего кольца КАД у Янино-1 случилась смертельная авария. Детали ДТП приводит "Фонтанка".

Около шести вечера эвакуатор "Мерседес" въехал в грузовик "Вольво", который стоял в пробке перед съездом на проспект Косыгина. 34-летний водитель "Мерседеса" получил травмы, не совместимые с жизнью.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", на момент аварии образовался затор в сторону Ковалева, сообщает 78.ru.

Причины произошедшего выясняются.

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