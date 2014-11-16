В Петербурге на Крестовском острове вспыхнула двухпалубная яхта

Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня, 17 августа, в Петроградском районе Петербурга на Крестовском острове по адресу Южная дорога, 4, произошло горение двухпалубной яхты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Уведомление о горении поступило на пульт пожарных в 16:59. Размер судна составил 4х9 метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлечены семь единиц техники и 32 человека личного состава МЧС. Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной Обводного канала пожар из-за мусора охватил 20 "квадратов".

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