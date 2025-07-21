На Крестовском острове на выходных полицейские дважды разгоняли стритрейсеров

Десять водителей были направлены на медицинское освидетельствование в связи с наличием признаков опьянения.

На выходных сотрудники Госавтоинспекции Петербурга дважды пресекли попытки любителей ночного дрифта провести автопати на Крестовском острове.

Как рассказали в МВД, в ходе профилактической работы были проверены несколько десятков автомобилей, на водителей которых составлены административные протоколы за нарушения ПДД. Десять водителей были направлены на медицинское освидетельствование в связи с наличием признаков опьянения. Гонщики, которые наотрез отказались ехать на осмотр к медикам, были привлечены к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь им грозит не только штраф, но и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

При проверке у пяти автомобилей были выявлены признаки изменения номерных агрегатов. Такие автомобили были изъяты для проведения экспертизы и помещены на спецстоянку. В случае подтверждения подозрений полиции, владельцам изъятых автомобилей грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Также на спецстоянку отправились два автомобиля с архивными номерами.

У двух участников автопати выявлены превышения нормативов уровня шума. Владельцам этих транспортных средств полицейские выдали требования на исправление выявленных нарушений. В противном случае им грозит снятие автомобиля с регистрации.

Ещё один дрифтер управлял транспортным средством без водительских прав, ему грозит наказание по ст. 12.7 КоАП РФ.

Полицейские регулярно наведываются на подобные мероприятия у Газпром Арены.

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