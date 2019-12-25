На набережной Обводного канала пожар из-за мусора охватил 20 квадратов

В Адмиралтейском районе Петербурга огонь охватил 20 квадратных метров первого этажа дома. К возгоранию привел мусор.

Утром в четверг, 17 августа, сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в доме на набережной Обводного канала начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, в 4-5-ти этажом здании на первом этаже произошло горение мусора на площади 20 квадратных метров.

Через полчаса специалистам удалось ликвидировать пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы специальной техники и 19 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что более 30 бездомных собак спасли при пожаре в петербургском приюте.

Фото: Piter.TV