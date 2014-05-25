Более 30 бездомных собак спасли при пожаре в петербургском приюте

Никто из людей и животных не погиб.

В ночь на среду, 16 августа, в Северной столице произошёл пожар в приюте для бездомных животных "Ильинка". Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области, из здания вывели более 30-ти собак.

Пламя охватило 10 деревянных вольеров высотой 1 м каждый. Общая площадь возгорания составила 100 кв.м. Локализация пожара состоялась в 13:08.

В ходе эвакуации пострадала 1 женщина, однако она отказалась от госпитализации. Никто из людей и животных не погиб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Сенной площади потушили пожар в кафе.

Фото: Pxhere