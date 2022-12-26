На Поселковой улице в Петербурге начался пожар в приюте для бездомных животных

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в приюте для бездомных животных. Спасатели локализовали возгорание за 40 минут.

Днем в среду, 16 августа, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на Поселковой улице начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Оказалось, что в приюте для бездомных животных начался пожар из-за горения деревянных вольеров. Огонь охватил 50 квадратных метров.

Через 40 минут пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено две единицы специальной техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске и Токсово организуют отлов бездомных животных.

Фото: Piter.TV