Во Всеволожске и Токсово организуют отлов бездомных животных

Администрация Всеволожского района Ленобласти объявила о запуске программы по отлову бездомных животных на своей территории.

Администрация Всеволожского района объявила о запуске программы по отлову бездомных животных на территории города и прилегающих населенных пунктов, включая Токсово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Целью программы является решение проблемы безопасности и благосостояния как животных, так и местного населения.

Отлов бездомных животных будет проводиться с участием ООО "Ветеринарный госпиталь" на основании контракта. Отловленные животные будут подвергнуты стерилизации (кастрации), чипированию и вакцинации, после чего вернутся в прежнюю среду обитания.

Программа призвана снизить количество бездомных животных на территории района и предотвратить их нежелательное размножение, что может привести к перенаселению и неблагополучию животных.

Жители города и близлежащих населенных пунктов могут получить дополнительную информацию по программе отлова бездомных животных, обратившись в администрацию Всеволожского муниципального района по телефону 8 (813) 7025-456 с 09:00 до 14:00 в рабочие дни.

Ранее сообщалось, что сотрудники Ленинградского зоопарка сделали новый вольер для полосатых мангустов.

Фото: Piter.TV