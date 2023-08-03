Сотрудники Ленинградского зоопарка сделали новый вольер для полосатых мангустов

Гордость Ленинградского зоопарка – новый вольер для мангустов, ставший настоящим спортивным уголком для живописных хищников.

Ленинградский зоопарк открыл этот уникальный объект, предоставив посетителям удивительную возможность полюбоваться на милых полосатых созданий в совершенно новых условиях. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Мангусты, известные своей юркостью и игривостью, получили настоящий рай для развлечений. Вольер спроектирован с учетом всех особенностей поведения этих забавных зверьков. Он предлагает им множество лазов, полочек и укрытий, которые дарят мангустам неиссякаемый источник увлекательных приключений.

Чтобы создать такое уникальное место для мангустов, сотрудники зоопарка придумали креативный подход. Основой вольера стала катушка для кабеля, которую они творчески преобразили. Горбыль и спилы липы послужили материалами для оформления вольера, создавая природную и уютную атмосферу.

Посетители зоопарка уже успели оценить новый спортивный комплекс для мангустов и восхищаются его оригинальным дизайном.

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Видео: Ленинградский зоопарк