На Сенной площади потушили пожар в кафе

Огонь ликвидировали две машины спецтехники и десять спасателей.

На Сенной площади потушили пожар в точке по продаже шавермы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел утром 13 августа в доме 4 на Сенной площади. В помещении под кафе произошло горение вытяжки на площади 3 квадратных метра. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Его ликвидировали две машины спецтехники и десять спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах загорелся балкон однокомнатной квартиры.

Фото: Piter.tv