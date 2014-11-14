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На Сенной площади потушили пожар в кафе
Сегодня, 14:08
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На Сенной площади потушили пожар в кафе

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Огонь ликвидировали две машины спецтехники и десять спасателей.

На Сенной площади потушили пожар в точке по продаже шавермы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел утром 13 августа в доме 4 на Сенной площади. В помещении под кафе произошло горение вытяжки на площади 3 квадратных метра. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Его ликвидировали две машины спецтехники и десять спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах загорелся балкон однокомнатной квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: кафе, пожар, сенная площадь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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