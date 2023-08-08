В Шушарах загорелся балкон однокомнатной квартиры

Возгорание локализовали за 20 минут. В результате пожара никто не пострадал.

Во вторник, 8 августа, в доме №19 к4 по Галицкой улице в посёлке Шушары произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Сообщение о происшествии поступило на дежурный пульт примерно в 9 утра. Местные жители отмечают, что слышали громкий звук перед возгоранием. Огонь распространился на балкон однокомнатной квартиры и охватил площадь 5 кв.м.

Возгорание локализовали за 20 минут. В результате пожара никто не пострадал, на месте работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Просвещения горело кафе.

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