На проспекте Просвещения горело кафе

К 17:15 пожар был ликвидирован. Эвакуированы 35 человек.

В четверг, 3 августа, в кафе по адресу проспект Просвещения, 37, корпус 1 произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 16:35. В отдельно стоящем двухэтажном здании кафе вспыхнула обстановка на втором этаже на площади 30 "квадратов".

К 17:15 пожар был ликвидирован. Эвакуированы 35 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлекали три единицы техники и 15 человек личного состава.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург