В пожаре на проспекте Народного Ополчения пострадал 1 человек

В коридоре двухкомнатной квартиры выгорела обстановка на площади 0,5 кв. м.

В четверг, 3 августа, на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе Северной столицы произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 13:20. Установлено, что в коридоре двухкомнатной квартиры выгорела обстановка на площади 0,5 кв. м.

На место прибыли 15 спасателей, однако огонь ликвидировали до их приезда. Пострадал 1 человек, он доставлен в больницу.

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Фото: Piter.TV