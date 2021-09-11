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В ДТП на Гаккелевской улице пострадал ребенок
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В ДТП на Гаккелевской улице пострадал ребенок

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В результате аварии мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

23 декабря у дома 22 по Гаккелевской улице произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 24 декабря.

26-летний водитель "Лады", двигаясь в направлении улицы Оптиков, сбил в зоне пешеходного перехода ребенка, пересекавшего проезжую часть на "красный" и без сопровождения взрослых. В результате аварии мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее на Piter.TV: на Горском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто и "легковушки".

Фото: Piter.TV

Теги: в дтп пострадал ребенок, гаккелевская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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