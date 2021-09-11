В ДТП на Гаккелевской улице пострадал ребенок

23 декабря у дома 22 по Гаккелевской улице произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 24 декабря.
26-летний водитель "Лады", двигаясь в направлении улицы Оптиков, сбил в зоне пешеходного перехода ребенка, пересекавшего проезжую часть на "красный" и без сопровождения взрослых. В результате аварии мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее на Piter.TV: на Горском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто и "легковушки".
Фото: Piter.TV
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