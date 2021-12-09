На Горском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто и "легковушки"

По факту аварии проводится проверка.

Вечером 22 декабря в Выборгском районе у дома 4 по Горскому шоссе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель легкового авто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

37-летний водитель грузовика Hongyan совершил наезд по касательной на стоящую с левым поворотом грузовую машину Ford под управлением 38-летнего мужчины. После Hongyan вынесло на полосу встречного движения, и грузовик столкнулся с Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 47-летний водитель.

Управлявший "легковушкой" скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу