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На Горском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто и "легковушки"
Сегодня, 21:42
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На Горском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто и "легковушки"

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По факту аварии проводится проверка.

Вечером 22 декабря в Выборгском районе у дома 4 по Горскому шоссе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель легкового авто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу. 

37-летний водитель грузовика Hongyan совершил наезд по касательной на стоящую с левым поворотом грузовую машину Ford под управлением 38-летнего мужчины. После Hongyan вынесло на полосу встречного движения, и грузовик столкнулся с Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 47-летний водитель.

Управлявший "легковушкой" скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: авария с участием "КамАЗа" собрала пробку на набережной Обводного канала.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу

Теги: горское шоссе дтп, смертельное дтп в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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