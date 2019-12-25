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На Горском шоссе столкнулись две иномарки
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На Горском шоссе столкнулись две иномарки

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Информации о пострадавших на данный момент нет.

В четверг, 9 декабря, на Горском шоссе столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Дорожное происшествие произошло вечером. Информации о пострадавших на данный момент нет. Судя по фотографии, сильно пострадал синий автомобиль "Матиз", белый внедорожник вынесло на обочину. У него помята дверь со стороны пассажирского сиденья. 

Ранее Вишневый сад и Ультрамариновая улица появятся в Петербурге.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Курочкин

Теги: авария, горское шоссе дтп, иномарки, матиз
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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