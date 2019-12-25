Информации о пострадавших на данный момент нет.

В четверг, 9 декабря, на Горском шоссе столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дорожное происшествие произошло вечером. Информации о пострадавших на данный момент нет. Судя по фотографии, сильно пострадал синий автомобиль "Матиз", белый внедорожник вынесло на обочину. У него помята дверь со стороны пассажирского сиденья.

Ранее Вишневый сад и Ультрамариновая улица появятся в Петербурге.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Курочкин