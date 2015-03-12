Вишневый сад и Ультрамариновая улица появятся в Петербурге

Названия приобретут восемь объектов Петербурга.

Топонимическая комиссия Петербурга рассмотрела на заседании вопросы о присвоении названий улицам, скверам и школам. Так, названия приобретут восемь объектов. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает комитет по культуре.

Сквером Ягужинского будет называться сквер на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц в Центральном районе. Павел Ягужинский - сподвижник Петра Великого, первый в русской истории генерал-прокурор.

На 10-й линии Васильевского острова между домами № 31−33 и № 37 сквер получит имя Леонарда Эйлера. В честь великого математика швейцарского происхождения, академика Петербургской Академии наук.

На Костромском проспекте сад западнее дома №20 будет именоваться Вишневым.

Отмечается, что о таком названии просили жители, которые недавно высадили там вини и яблони.

На проспекте Обуховской Обороны зелена зона севернее Соединительной линии железной дороги станет бульваром Стеклянного городка. В этом месте когда-то была слобода стеклоделов.

В Невском районе между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом появится Ультрамариновая улица. По соседству с этим проездом находился Киновиевский ультрамариновый завод Г. И. Веге.

По Ивановской улице в этом же районе южнее дома №30 будет сквер Андрея Мягкова. Народный артист РСФСР, главный герой фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", ушел из жизни в этом году. Он жил в доме № 36 на Ивановской улице, когда после войны учился в Ленинградском технологическом институте.

В Центральном районе центр образования № 80 вновь станет Рождественской школой. В этом здании с 1904 по 1917 год находилась эта школа - одна из системы Императорского женского патриотического общества.

Школа № 174 Центрального района будет носить имя учившегося в ней Ильи Белецкого (1989−2021), пожарного, погибшего при тушении "Невской мануфактуры", посмертно награжденного орденом Мужества.

Ранее на территории киностудии "Ленфильм" создадут общественное пространство. В настоящее время неизвестно, когда откроют общественное пространство.

Фото: Piter.tv