На территории киностудии "Ленфильм" создадут общественное пространство

На территории петербургской киностудии "Ленфильм" появится общественное пространство "Открытая киностудия". Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала главный архитектор ландшафтного бюро "Нескучный сад" Елена Шикова.
Здесь запустят кинокластер – культурно-событийное пространство с пешеходной улицей, соединяющей Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей. Главным объектом пространства станет уличный амфитеатр – "Большой кинозал".
Также в пространстве появится пергола, которая защитит посетителей от непогоды, и длинный стол в виде киноленты с кинопроекциями. Для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную пешеходную зону. Украшать пространство будут цветники и миксбордеры со злаками и травами.
Ранее мы писали, что сквер у "Ленполиграфмаша" стал молодежным общественным пространством.
Фото: n-sad.ru
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