Сквер у "Ленполиграфмаша" стал молодежным общественным пространством

В сквере установили новые скамейки, напоминающие клавишные музыкальные инструменты. В них вмонтировали световые вставки, которыми можно управлять через телефон.

Стало известно, что сквер рядом с технопарком "Ленполиграфмаш" преобразили в общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Перед проектирование учли все пожелания и предложения жителей, поэтому сквер отражает " вкусы и интересы молодых петербуржцев".

В обновленном сквере появились необычные светильники, которые символизируют времена года и постоянное обновление природы. Также установили новые скамейки, напоминающие клавишные музыкальные инструменты. В них вмонтировали световые вставки, которыми можно управлять через телефон. Эту функцию еще настраивают.

Не обошли стороной и вопрос озеленения территории. Так, высадили деревья и кустарники, а также сохранили старые растения. Вместе с этим отремонтировали газон, заменили асфальт и мощение тротуарной плиткой, установили опоры наружного освещения.

Всего до конца года в Петербурге в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируют создать 43 новых общественных пространства, часть из них уже работают.

Ранее после жалоб петербуржцев проверили сквер на улице Маяковского. Чиновники также попросили усилить контроль за порядком правоохранительные органы и комитет по благоустройству Петербурга.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству