После жалоб петербуржцев проверили сквер на улице Маяковского

Чиновники также попросили усилить контроль за порядком правоохранительные органы и комитет по благоустройству Петербурга.

В субботу, 6 ноября, в Центральном районе Петербурга провели проверку в сквере на улице Маяковского после жалоб местных жителей. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

Как сообщили чиновники, им поступали жалобы на несвоевременную уборку небольшого сквера. В администрации района выделили дополнительные силы для уборки территории в помощь садово-парковому хозяйству "Центральное".

Кроме этого, они попросили усилить контроль за порядком правоохранительные органы и комитет по благоустройству Петербурга.

Ранее Piter.tv сообщал, что жители Литейного округа просят благоустроить сквер на Маяковского. Даже в дневное время здесь обитают маргиналы, в сквере не убирают мусор, а на тротуаре близ памятника Маяковскому паркуются машины.

Фото: Telegram / Центр. Новости