Жители Литейного округа просят благоустроить сквер на Маяковского

Даже в дневное время здесь обитают маргиналы, в сквере не убирают мусор, а на тротуаре близ памятника Маяковскому паркуются машины.

Жители Центрального района обеспокоены состоянием сквера на улице Маяковского, сейчас он отпугивает горожан. Из-за переполненных контейнеров для мусора люди не используют сквер как место для отдыха. Даже в дневное время зеленый уголок в центре города становится пристанищем для маргиналов.

По во воскресеньям их здесь кормят бесплатными обедами. А мы, старушки, которые по состоянию здоровья не можем далеко ходить, а прийти сюда и посидеть не всегда комфортно, потому что сидят маргинальные личности, выпивают, закусывают – здесь остаются мусор, гразь. Тамара, местная жительница

Местные жители отмечают: раньше зимой здесь устанавливали новогоднюю елку, но в последние годы сквер пустует. Еще одна проблема – незаконная парковка автомобилей на тротуаре близ памятника Владимиру Маяковскому. ГИБДД штрафует нарушителей, но тротуар актуален для автомобилистов, так как в Центральном районе действует зона платной парковки. Тогда активисты обратились в Комитет по благоустройству с предложением по преображению сквера.

Мы предлагаем решить эту проблему, используя опыт аналогичной ситуации на улице Пестеля, где находится мемориал, посвященный защитникам полуострова Ханко. Там силами садово-паркового предприятия "Центральное" были установлены большие мраморные клумбы с цветами. Вадим Суходольский, активист МО "Литейный округ"

Таким образом клумбы не только избавят сквер от нелегальной парковки, но и станут первым шагом к комплексному благоустройству.

Видео, фото: Piter.TV, ВКонтакте / "Жители МО Литейный округ"