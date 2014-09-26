  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:13
149
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели почтили память погибшего на "Невской мануфактуре"

0 0

Коллеги записали видео, в котором рассказывают о погибшем Илье Белецком.

В четверг, 14 апреля, сотрудники 64-й пожарной части рассказали о погибшем сотруднике МЧС во время пожара на "Невской мануфактуре" Илье Белецком. Коллеги поделились, каким был скончавшийся прапорщик, сообщила пресс-служба регионального управления ГУ МЧС.

В видеозаписи пожарные части сообщили, что Белецкий выручал в любой ситуации, работал "как в последний раз" и был замечательным человеком. Коллеги до последнего надеялись, что погибший работает в другой части здания и помогает товарищам. Память Ильи Белецкого почтили минутой молчания.

Ранее мы писали, что президент наградил четверых пожарных орденом Мужества.

Фото: пресс-служба МЧС

Теги: невская мануфактура, погиб пожарный, пожар
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии