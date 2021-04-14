Президент наградил четверых пожарных орденом Мужества

В среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пожарных, которые принимали участие в тушении "Невской мануфактуры", сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Кремль.
Посмертно наградили прапорщика внутренней службы Илью Белецкого, который погиб при пожаре, а также лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.
Помимо этого орден присвоили пожарному Константину Старцеву, который погиб при тушении пожара в Свердловской области.
Что говорят о пожаре в "Невской мануфактуре"?
Фото: Piter.TV
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