Президент наградил четверых пожарных орденом Мужества

Посмертно награжден прапорщик Илья Белецкий.

В среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пожарных, которые принимали участие в тушении "Невской мануфактуры", сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Кремль.

Посмертно наградили прапорщика внутренней службы Илью Белецкого, который погиб при пожаре, а также лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.

Помимо этого орден присвоили пожарному Константину Старцеву, который погиб при тушении пожара в Свердловской области.

Что говорят о пожаре в "Невской мануфактуре"?

Фото: Piter.TV