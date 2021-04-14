  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент наградил четверых пожарных орденом Мужества
Сегодня, 18:38
84
smirenny

Президент наградил четверых пожарных орденом Мужества

0 0

Посмертно награжден прапорщик Илья Белецкий.

В среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пожарных, которые принимали участие в тушении "Невской мануфактуры", сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Кремль.

Посмертно наградили прапорщика внутренней службы Илью Белецкого, который погиб при пожаре, а также лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.

Помимо этого орден присвоили пожарному Константину Старцеву, который погиб при тушении пожара в Свердловской области.

 

Что говорят о пожаре в "Невской мануфактуре"?
Фото: Piter.TV

Теги: невская мануфактура, орден мужества
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Андрюшечкина Влада
Сегодня 19:15

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все  анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии