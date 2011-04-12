Что говорят о пожаре в "Невской мануфактуре"?

Piter.TV собрал мнения, предположения и факты, успевшие прозвучать в день пожара, 12 апреля.

В понедельник, 12 апреля, в здании завода "Невская мануфактура" вспыхнул страшный пожар. До самой ночи сильнейший огонь, которому присвоили высший ранг сложности, тушили силами нескольких сотен пожарных и вертолетов, работы продолжаются до сих пор.

Ситуация вокруг "Невской мануфактуры" уже успела обрасти некоторыми слухами, предположениями и фактами. Piter.TV собрал в один материал все прозвучавшие за вчерашний день мнения.

Губернатор Александр Беглов, лично присутствовавший на месте пожара, заявил, что сгоревшее здание необходимо восстановить. Градоначальник напомнил, что новое строительство на территории сгоревшего объекта культурного наследия запрещено по закону – только восстановление. Ущерб от пожара пока не установлен. По словам Беглова, подобные случаи – повод усилить ответственность собственника за содержание зданий-памятников.

В комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) уже подготовили заявление о преступлении в районное УМВД, кроме того, согласно Федеральному закону "Об объектах культурного наследия", зданию "Невской мануфактуры" потребуется реставрация. Объекту должны восстановить утраченные части.

На момент осмотра сотрудником КГИОП пожар не потушен, на объекте работает МЧС, доступ на территорию комплекса ограничен. Зафиксировано обрушение кровли и перекрытий, обугленные стены, открытое горение. КГИОП

Исследователь промышленной архитектуры Александр Треугольников, который три года назад осматривал здание "Невской мануфактуры", рассказал, что на объекте были серьезные проблемы с пожарной безопасностью. Не во всех корпусах имелись пожарные рукава, правда, во всех присутствовали пожарные гидранты, но их работоспособность вызывала сомнения. Усугубили ситуацию при возгорании деревянные старые перекрытия – брус и настил покрывали все этажи и кровлю, поэтому огонь так быстро распространился по всему зданию.

Здание, к сожалению, изначально не было огнестойким. Гидранты на этажах могли бы помочь только при условии небольшого локального возгорания и немедленной реакции. Но совокупность всех этих обстоятельств и конструктивных особенностей зданий не дали шанса даже столь крупной группировке сил пожарных. Александр Треугольников

Зампредседателя совета петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кононов рассказал "Комсомолке", что фабрику с большой долей вероятности будут восстанавливать, поскольку это важный комплекс с точки зрения промышленной архитектуры и истории. Эксперт заметил, что застройка на территории шла уже некоторое время, и поначалу "трудно решался вопрос с фабрикой".

Долго не могли определиться, что остается объектом культурного наследия, что остается под охраной, а что не представляет ценности. И этот пожар затронул самую охраняемую часть. Александр Кононов

Эксперт отметил, что случившееся вызывает много вопросов к собственнику здания, допустившему столь сильный пожар на объекте-памятнике. Кононов подчеркнул, что в современных реалиях "нельзя исключать никакие версии".

Градозащитник Красимир Врански в беседе со Znak.com предположил, что пожаром территорию предприятия освободили для новостроек. Как выяснилось, территорию фабрики еще в марте отдали под застройку жилых многоэтажек и ТЦ, соответствующая информация опубликована на портале комитета по градостроительству и архитектуре города. По словам Врански, уничтожение памятников – "старый способ освобождения места для новостроек и торговых центров". Градозащитник заявил, что имел место поджог, поскольку кирпич, из которого сделано здание, "так не горит". Объект будет безвозвратно утерян, предположил Врански.

В заключениях скорее всего напишут, что восстановлению не подлежит. Не сомневаюсь, что такой документ уже где-то есть. Красимир Врански

Версию градозащитника оспорил руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов в разговоре с "Коммерсантом". По словам эксперта, еще в 2016 году территорию фабрики решили застроить, вписав в новое жилье само историческое здание. Проект "Студии 44" предполагал строительство жилых домов с тремя башнями, социальной инфраструктуры и даже разбивку яблоневого сада. Известно, что проект поддержал Градостроительный совет. Карпов предположил, что рано или поздно идея все равно осуществится, объект восстановят, но подлинное здание вернуть будет невозможно.

Версию с поджогом также взялся отрицать депутат Госдумы и Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов. В беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" парламентарий заявил, что криминала в случившемся нет, и понадеялся на непричастность пожара к "черному девелоперству".

Милонов выразил уверенность, что здание "Невской мануфактуры" не сжигали намеренно, чтобы освободить территорию, поскольку напротив фабрики построили множество новостроек "без всяких сносов и поджогов".

Но, если говорить о каком-то криминальном поджоге, то очень сложно расценивать это серьезно. Потому что связанные с этим зданием люди уже долгое время не находятся на свободе. И сейчас нет какой-то острой фазы событий, которые могли бы к этому подтолкнуть. Виталий Милонов

Также депутат заявил, что в России есть проблемы с пожарной безопасностью, однако мысли о переменах сразу после крупных пожаров исчезают спустя некоторое время. Милонов отметил, что пожарная охрана должна предъявлять реализуемые требования к безопасности.

Источники ТАСС считают, что одной из причин пожара могло стать не только нарушение требований пожарной безопасности, но и короткое замыкание в электрощитовой. В МЧС полагают, что на масштаб пожара повлияло и позднее обращение к огнеборцам, а также почтенный возраст здания – в ведомстве тоже назвали одной из проблем старые деревянные перегородки.

Официальная версия на этот счет пока не прозвучала, однако в следственном комитете также сделали акцент на несоблюдении требований пожарной безопасности. По статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" утром 13 апреля задержали директора "Невской мануфактуры" и его заместителя. Следствие полагает, что подозреваемые достоверно знали о проблемах и нарушениях пожарной безопасности в здании, которые делали объект непригодным для эксплуатации. В результате преступного попустительства фабрика сгорела, в огне погиб один пожарный. На данный момент дело передано в главное управление СК, назначена в том числе пожарно-техническая экспертиза.

Фото, видео: Piter.TV