Директора "Невской мануфактуры" и его заместителя задержали

Задержанные допустили нарушения, которые привели к пожару и гибели человека.

Полиция задержала генерального директора АО "Невская мануфактура" и его заместителя, на предприятии которых вчера произошел масштабный пожар. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Мужчины 1973 и 1984 годов рождения подозреваются в совершении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Это привело к тому, что во время борьбы с огнем погиб сотрудник МЧС. По факту случившегося 12 апреля возбудили уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения должностным лицам и предъявлении обвинения.

По данным следствия, гендиректор и его зам знали, что при проверке соблюдения требований пожарной безопасности были выявлены нарушения, однако ничего с этим не сделали. В результате допущенных нарушений загорелось шестиэтажное здание, площадь возгорания составила 10 тыс. "квадратов".

Материалы для расследования передали Главному следственному управлению СК России. На месте работают криминалисты.

Пожар до сих пор не потушили. По последней информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, площадь пожара в 9 часов утра составляла 500 кв. метров.

Ране Piter.TV опубликовал ужасающие кадры с пожара на Октябрьской набережной, 50.

Фото: Piter.TV