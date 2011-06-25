Пожар на "Невской Мануфактуре": взгляд Piter.TV изнутри

Работы на территории "Невской Мануфактуры" продолжаются до сих пор.

В понедельник, 12 апреля, в Петербурге произошел крупный пожар. Возможно, самый крупный за последние несколько лет. Работы на территории "Невской Мануфактуры" продолжаются до сих пор. Оператор Piter.TV побывал в самой гуще событии.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" разгорелся 12 апреля в районе 13:00 по неустановленным пока причинам. Во время тушения горящей фабрики и спасения людей трое пожарных пострадали, а командир отделения 64-й ПСЧ Невского района Илья Белецкий погиб.

К вечеру огонь распространился по площади более 25 тысяч квадратных метров. К 18:30 огонь перекинулся на соседнее здание. В тушении пожара участвовали военные, три вертолета, 69 единиц техники и 347 спасателей. На месте пожара присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Сильный пожар на Октябрьской набережной удалось локализовать в 22:22 на площади 1000 квадратных метров.

С утра 13 апреля по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи петербургским спасателям.

Фото и видео: Piter.tv