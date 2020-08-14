Пожар на "Невской мануфактуре" удалось локализовать

По факту произошедшего возбуждена проверка.

Сильный пожар на Октябрьской набережной удалось локализовать в 22:22. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 69 единиц техники и 347 человек личного состава

По факту крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" была организована следственная проверка, а также возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, в пожаре погиб один спасатель, пострадали двое, также идет опознание обгоревшего тела. Ход и результаты расследования дела поставили на личный контроль в центральном аппарате СК.

Огонь захватил четыре этажа "Невской мануфактуры" около часа дня. Для тушения были привлечены вертолеты.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 1,6 миллиона за попытку откупить жену от уголовного дела.

Фото: Piter.TV