Суд Петербурга отпустил руководителей АО "Невская мануфактура"

Оглашено решение в отношении бывших руководителей АО «Невская Мануфактура».

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Михневича и Максима Макеева. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, обвиняемые, являясь руководителями АО "Невская Мануфактура", имея в оперативном управлении комплекс нежилых помещений на Октябрьской набережной, сдавали их в аренду, зная, что помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья граждан. Из-за этого 12 апреля 2021 года в здании произошло возгорание, которое охватило площадь около 4 тысяч м2.

Суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимых по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в связи с истечением сроков давности.

Теперь прокуратура проверит обоснованность данного решения.

Ранее сообщалось, что ЖК построят на месте сгоревшей "Невской мануфактуры.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга



