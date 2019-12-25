ЖК построят на месте сгоревшей "Невской мануфактуры"

Важным условием является предоставление гарантии, что застройщик отреставрирует сгоревшее здание АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной, 50.

В Петербурге градостроительная комиссия согласовала проект застройки участка "Невской мануфактуры". Он ограничен улицами Тельмана, Новосёлов, Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Планируется построить жилой квартал порядка 335 тыс. квадратных метров. В нем смогут жить 12 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Линченко.

Известно, что строительство согласуют только при условии, что построят школу на 1 525 мест, четыре детсада суммарно на 750 мест и поликлиника на 340 посещений в смену, а также будут переданы помещения под молодёжный центр и библиотеку.

Важным условием является предоставление гарантии, что застройщик отреставрирует сгоревшее здание АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной, 50.

Напомним, 12-го апреля 2021-го года в здании произошел пожар. В результате была обрушена кровля и перекрытия, утрачены оконные заполнения западного лицевого фасада. Зданию был причинен значительный вред, утрачены исторические и культурные ценности. В пожаре погиб сотрудник 64-й пожарной части Илья Белецкий.

Ранее градостроительная комиссия Петербурга поддержала проекты семи застройщиков.

Фото: Piter.tv