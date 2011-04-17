Пожар на "Невской Мануфактуре": спасатели объяснили, почему так долго тушили возгорание

Сотрудники МЧС работали на месте происшествия 5 дней. В ведомстве назвали шесть факторов, из-за которых затянулась операция.

В МЧС назвали причины длительной ликвидации пожара на "Невской мануфактуре". Комиссия ведомства представила отчет, в котором было указано шесть обстоятельств, которые повлияли на процесс работы спасателей. Копия документа оказалась в распоряжении Piter.TV.

Первым пунктом в документе указано, что сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую слишком поздно. Вторым фактором стало плохое противопожарное оснащение здания: на фабрике не было автоматической системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Ухудшило ситуацию и отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения. В отчете указали неудобную конструкцию самого здания, что тоже мешало оперативной работе спасателей. Пятой причиной затянувшейся работы пожарных стали погодные условия - 12 апреля дул сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространялся по "квадратам" помещения и скоро перекинулся на соседний хостел. Последним обстоятельством, усложнившим операцию локализации возгорания, стала большая пожарная нагрузка в очаговой зоне.

Напомним, что промышленное здание "Невская мануфактура" начало гореть 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тыс. "квадратов". Пожар тушили 350 спасателей и 70 единиц спецтехники. В небе работал вертолет К-32 МЧС и два вертолета МИ-8 ЗВО Минобороны. В огне погиб один пожарный, трое спасателей отправились в больницу в тяжелом состоянии.

Суд оставил под стражей гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя. По данным следствия, они знали, что при проверке соблюдения требований пожарной безопасности были выявлены нарушения, однако ничего с этим не сделали.

Один из акционеров АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев подтвердил в официальном письме губернатору свое намерение отреставрировать объекты культурного наследия на Октябрьской набережной, 50. Однако отметим, что часть "Невской мануфактуры" была признана объектом культурного наследия. В связи с этим на месте сгоревшего здания ничего другого строить нельзя, новая постройка должна быть точной такой же. Об этом сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Фото: Piter.tv