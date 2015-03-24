Акционер "Невской мануфактуры" подтвердил намерение отреставрировать сгоревшее здание

Специалисты проводят обследование, чтобы установить, что удалось сохранить.

Один из акционеров АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев подтвердил в официальном письме губернатору свое намерение отреставрировать объекты культурного наследия на Октябрьской набережной, 50. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

За концепцией реставрации и проектом планировки территории он обратился к архитектурной мастерской "Студия 44". Проект представили на общественные слушания.

Устаев пообещал отреставрировать сгоревшую "Невскую мануфактуру" в соответствии с историческим обликом с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников, а также выделить средства на восстановление.

Напомним, 12 апреля в Невском районе загорелся комплекс зданий "Невской мануфактуры". Их тушили 4 дня. В первый день на место прибыл губернатор Александр Беглов и поручил восстановить здание, части которого являются объектами культурного наследия "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон". В пресс-службе КГИОП сообщили, что один из объектов собственник АО "Невская мануфактура" должен был отреставрировать до сентября 2023 года. Так как дом находился под охраной, на месте можно построить только такой же.

Фото: Piter.TV