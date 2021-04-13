Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей "Невской мануфактуры"

Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Горели все четыре этажа, обрушилась крыша и перекрытия между этажами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на месте пожара "Невской мануфактуры". Градоначальник заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Об этом пишет пресс-служба Администрации города.

В настоящий момент власти устанавливают размер нанесенного ущерба. Беглов напомнил, что новое строительство на территории сгоревшего объекта культурного наследия запрещено законом.

Пожар на "Невской мануфактуре" произошел 12 апреля. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Горели все четыре этажа, обрушилась крыша и перекрытия между этажами.

В тушении пожара задействовали военных, три вертолета, 69 единиц техники и 347 спасателей. В результате случившегося погиб один пожарный, еще троих увезли в больницу.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проверку также начала прокуратура. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Видео: Piter.TV