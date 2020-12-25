После гибели пожарного при тушении "Невской мануфактуры" завели дело

Мужчину госпитализировали с ожогами 30-40% тела, спасти его не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пожарного при тушении "Невской мануфактуры". Дело расследуют по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Погибшим оказался командир отделения 64-й части, 31-летний Илья Белецкий. Мужчину госпитализировали с ожогами 30-40% тела, спасти его не удалось.

Пожар на "Невской мануфактуре" случился 12 апреля. За несколько часов огонь распространился по площади более 10 тысяч квадратных метров. Горели все четыре этажа, обрушилась крыша здания и перекрытия между этажами. Из здания эвакуировали 40 человек.

К 18:30 огонь перекинулся на соседнее здание. В тушении пожара участвовали военные, три вертолета, 69 единиц техники и 347 спасателей. На месте пожара лично присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 22:22 возгорание на "Невской мануфактуре" удалось локализовать. В ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС