Видео с высоты: на Октябрьской набережной тушат пожар на площади 10 тысяч "квадратов"

Борьба с огнем идет уже 4 часа. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибший среди сотрудников МЧС.

Piter.TV публикует кадры с масштабного пожара на Октябрьской набережной, 50. Огонь охватил все кирпичное здание "Невской мануфактуры". Рассказываем, что известно на данный момент.

Сообщение о пожаре в Невском районе поступило в 12:35. Ему сразу же присвоили ранг №2, а спустя полчаса — №5. Началась эвакуация. Изначально огонь охватил только четвертый этаж, но потом распространился и на нижние этажи. Всего в кирпичном здании размером 35 на 100 метров их 6. Проезд по Володарскому мосту в сторону Октябрьской набережной перекрывали, а также участок Искровского проспекта. Черный дым окутал набережную.

На данный момент площадь возгорания достигла 10 тыс. квадратных метров, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. С высоты огонь тушит вертолет К-32, он прилетел около 15:30. На месте работают почти 400 спасателей. Двое пожарных пострадали, они получили серьезные ожоги тела. Еще одного сотрудника МЧС разыскивают. По предварительным данным, он погиб. Речь идет о 31-летнем командире отделения 64 ПСЧ.

На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Она делает замеры воздуха в районе пожара, на данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили.

Причина пожара не называлась.

Видео и фото: Piter.TV