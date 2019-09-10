На Октябрьской набережной загорелась "Невская Мануфактура"

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

В "Невской Мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50 произошёл пожар. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

В настоящее время открытый огонь наблюдается на 4 и 5 этажах здания. Из трёх окон виднеется дым. Людей из здания эвакуировали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека личного состава. В 13:13 ранг пожара повышен до № 5. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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