На проспекте Динамо подожгли Porsche Cayenne 76-летнего петербуржца

Накануне пострадавший обратился в полицию.

Утром 10-го апреля на проспекте Динамо загорелась дорогая иномарка — "Porsche Cayenne". После происшествия владелец обратился в полицию, есть подозрение на поджог. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ранее о пожаре сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Иномарку тушили в пятом часу утра. У машины выгорели сгораемые части, огонь перекинулся и на соседнюю машину.

"Порш" 2012-го года выпуска принадлежит 76-летнему петербуржцу, который живет в Петроградском районе. Полицейские изучили видео с камер наблюдения. На них было видно, что к машине подошел неизвестный, убежал, а затем начался пожар.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Калининском районе. В огне оказалась часть комната и балкон.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб