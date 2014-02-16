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На проспекте Динамо подожгли Porsche Cayenne 76-летнего петербуржца
Сегодня, 16:45
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На проспекте Динамо подожгли Porsche Cayenne 76-летнего петербуржца

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Накануне пострадавший обратился в полицию.

Утром 10-го апреля на проспекте Динамо загорелась дорогая иномарка — "Porsche Cayenne". После происшествия владелец обратился в полицию, есть подозрение на поджог. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Ранее о пожаре сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Иномарку тушили в пятом часу утра. У машины выгорели сгораемые части, огонь перекинулся и на соседнюю машину. 

"Порш" 2012-го года выпуска принадлежит 76-летнему петербуржцу, который живет в Петроградском районе. Полицейские изучили видео с камер наблюдения. На них было видно, что к машине подошел неизвестный, убежал, а затем начался пожар.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Калининском районе. В огне оказалась часть комната и балкон. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Теги: дорогая иномарка, поджог, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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