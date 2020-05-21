На улице Замшиной тушили балкон и комнату

Общая площадь квартиры составляет 32 кв. метра. Из них обгорели 4 "квадрата".

Днем 11 апреля на Замшиной улице произошел пожар в двухкомнатной квартире. На ликвидацию огня потребовалось менее получаса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №39/1 поступило в 14:25. В квартире обгорела обстановка на площади 4 кв. метров и балкон. В 14:57 с огнем удалось справиться.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

Ранее пожар произошел в самом центре Петербурга — на улице Маяковского. Спасатели забрались в квартиру по пожарной лестнице.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб