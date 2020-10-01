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На улице Маяковского потушили пожар в коммуналке

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Судя по кадрам с места, возгорание произошло на четвертом этаже. Чтобы добраться до очага, использовали пожарную лестницу.

Днем 11-го апреля в шестикомнатной коммунальной квартире в Центральном районе произошел пожар. С огнем боролись 38 спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Очевидцы засняли тушение пожара на видео.

Сообщение о возгорании в доме №19 на улице Маяковского поступило в 12:35. Пламя охватило обстановку площадью 10 квадратных метров. В 12:59 пожару присвоили ранг №1-БИС. Спустя полчаса его локализовали.

Сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели вытащили тонущего человека из Обводного канала. По предварительным данным, мужчина остался жив. 

Видео: vk.com/spb_today / Иван Фёдоров

Теги: коммунальная квартира, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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