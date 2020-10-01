На улице Маяковского потушили пожар в коммуналке

Днем 11-го апреля в шестикомнатной коммунальной квартире в Центральном районе произошел пожар. С огнем боролись 38 спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Очевидцы засняли тушение пожара на видео.
Сообщение о возгорании в доме №19 на улице Маяковского поступило в 12:35. Пламя охватило обстановку площадью 10 квадратных метров. В 12:59 пожару присвоили ранг №1-БИС. Спустя полчаса его локализовали.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели вытащили тонущего человека из Обводного канала. По предварительным данным, мужчина остался жив.
Видео: vk.com/spb_today / Иван Фёдоров
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